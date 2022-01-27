Ряды насчитывают до полутысячи бойцов: киевляне активно записываются в отряды теробороны

Жители Киева массово записываются в отряды территориальной обороны столицы.

К настоящему времени ряды территориальной обороны Киева уже насчитывают до полутысячи бойцов.

Еще 200 человек оформляют документы, говорят в Киевской городской госадминистрации. Среди добровольцев – немало женщин.

Чтобы попасть в отряды территориальной обороны, нужно позвонить на специальную горячую линию. По информации КГГА, в последнее время звонков стало больше. Если месяц тому назад было 10 в день, то сейчас – более 40.

Чтобы стать резервистом территориальной обороны, нужно будет пройти собеседование с командиром батальона и военно-врачебную комиссию, после чего подписать контракт.

В задачи резервистов теробороны Киева будет входить: защита населения, стратегических объектов и коммуникаций, органов госвласти, обеспечение порядка и т.д.

Как известно, Силы территориальной обороны являются отдельными силами в составе ВСУ. В Украине существует единая система теробороны, за которую отвечает главнокомандующий Вооруженными силами.

Кроме того, в каждой области и в Киеве создаются отдельные бригады (в общей сложности 25 бригад и около 150 батальонов).

Силы теробороны состоят из трех компонент: штата мирного времени численностью 10 тыс. человек (это профессиональные военные); штата особого периода, который будет состоять из около 130 тыс. человек (это как раз обычные граждане-резервисты, которые пройдут отбор и заключат контракт) и добровольческих формирований территориальных общин.

Как заверил накануне министр обороны Украины Алексей Резников, до конца февраля 2022 года подразделения территориальной обороны по всей Украине будут укомплектованы по меньшей мере на 70%.

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