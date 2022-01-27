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Лави налічують до півтисячі бійців: кияни активно записуються до загонів тероборони

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Жителі Києва масово записуються до загонів територіальної оборони столиці.

На цей час лави територіальної оборони Києва вже налічують до півтисячі бійців.

Ще 200 людей оформляють документи, кажуть у Київській міській держадміністрації. Серед добровольців – чимало жінок.

Щоб потрапити до загонів територіальної оброни, потрібно подзвонити на спеціальну гарячу лінію. За інформацією КМДА, останнім часом дзвінків побільшало. Так, якщо місяць тому було 10 на день, то нині – понад 40.

Щоб стати резервістом територіальної оборони, потрібно буде пройти співбесіду з командиром батальйону та військово-лікарську комісію, після чого підписати контракт.

До завдань резервістів тероборони Києва входитиме: захист населення, стратегічних об’єктів та комунікацій, органів держвлади, забезпечення порядку тощо.

Як відомо, Сили територіальної оборони є окремим родом сил у складі ЗСУ. В Україні існує єдина система тероборони, за яку відповідає головнокомандувач Збройних сил.

Крім того, в кожній області та у Києві створюються окремі бригади (загалом 25 бригад та близько 150 батальйонів).

Сили тероборони складаються з трьох компонентів: штату мирного часу чисельністю 10 тис. осіб (це професійні військові); штату особливого періоду, який складатиметься із близько 130 тис. осіб (це якраз звичайні громадяни-резервісти, які пройдуть відбір та укладуть контракт) та добровольчих формувань територіальних громад.

Як запевнив напередодні міністр оборони України Олексій Резніков, до кінця лютого 2022 року підрозділи територіальної оборони по всій Україні будуть укомплектовані щонайменше на 70%.

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