Легендарной кричалке о Путине – 5 лет. Кто автор и как разлетелась по миру

Всего два слова – а в них все, что украинцы думают о Путине. Легендарному хиту о российском президенте – 5 лет.

Впервые его спели в Харькове футбольные фаны. Нецензурная песенка моментально стала вирусной.

Почему же она стала такой популярной? Харьков, март 2014-го. Так называемая русская весна в разгаре – кремлевские гастролеры захватывают администрацию – патриотам устраивают коридор позора. Всем понятно – приказ о беспорядках поступает от Путина. Футбольные фаны, которые ранее конфликтовали, впервые объединяются ради борьбы с общим врагом и идут маршем За единую Украину.

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В тот же день марш фанов разлетелся соцсетями, миллионы просмотров и поют стадионы. На матче сборных Украины и Беларуси наши соседи тоже подхватили эту песню и спели ее всей трибуной. Пели эту песню украинские и английские фаны на ЕВРО-2016 во Франции. Пели эту песню и в США, и японцы.

Человеком на букву Х назовет Путина и тогдашний министр иностранных дел Украины – на митинге возле российского посольства в Киеве Андрей Дещица пытаться успокоить активистов. Цена песни – увольнение с должности министра, но работу дипломатом Дещица продолжил, теперь он посол в Польше. Кремль обиделся, а вот многие россияне одобряют – смельчаки напевают, хотя понимают – за это их мгновенно будут паковать в автозаки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Путин объявил войну крымским татарам.

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