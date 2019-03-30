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Легендарній кричалці про Путіна – 5 років. Хто автор і як розлетілася світом

Всього два слова – а в них все, що українці думають про Путіна. Легендарному хіту про російського президента – 5 років.

Вперше його заспівали у Харкові футбольні фани. Нецензурна пісенька вмить стала вірусною.

Чому ж вона стала такою популярною? Харків, березень 2014-го. Так звана російська весна у розпалі – кремлівські гастролери захоплюють адміністрацію – патріотам влаштовують коридор ганьби. Всім зрозуміло – наказ про заворушення надходить від Путіна. Футбольні фани, які раніше конфліктували, вперше об’єднуються заради боротьби із спільним ворогом і йдуть маршем За єдину Україну.

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Того ж дня марш фанів розлетівся соцмережами, мільйони переглядів і співають стадіони. На матчі збірних України і Білорусі наші сусіди теж підхопили цю пісню і заспівали її усією трибуною. Співали цю пісню українські і англійські фани на ЄВРО-2016 у Франції. Співали цю пісню і в США, і японці.

Людиною на букву Х назве Путіна й тодішній міністр закордонних справ України –  на мітингу біля російського посольства у Києві Андрій Дещиця намагатиметься вгамувати активістів. Ціна пісні – звільнення з посади міністра, але роботу дипломатом Дещиця продовжив, тепер він посол у Польщі. Кремль образився, а от багато росіян схвалюють – сміливці наспівують, хоча розуміють – за це їх миттєво пакуватимуть в автозаки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Путін оголосив війну кримським татарам.

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