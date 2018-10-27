Под огнем и с дымовыми шашками. В Счастье армейцы спасли двух раненых

Несмотря на уменьшение количества обстрелов на передовой минувшие сутки не обошлось без ранений. Двое армейцев госпитализированы. Оккупационные войска под управлением российского командования изменили характер огня от хаотического к точному точечному.

Несмотря на уменьшение обстрелов на этой неделе террористические войска увеличили географию атак. Впервые за несколько месяцев во фронтовые сводки возвращается город Счастье Луганской области. Где российские снайперы среди белого дня попали в двух армейцев. А военным, чтобы забрать раненых товарищей, пришлось под вражеским огнем применить дымовые шашки.

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Но рекордным количеством атак боевиков на этой неделе отметилась Марьинка. Здесь террористические войска попали в местного жителя в огороде и несколько раз прибегли к попыткам зайти в украинские укрепления, однако напрасно.

К слову, на Донбассе оккупанты начали использовать какое-то новое российское оружие. Обломки странных снарядов часами тлеют на солнце и удивительно переливаются.

Опубликовано Октябрь, 27 в 19:01



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