Лікар з Волині передав на передову пересувний стоматологічний кабінет

Волонтерська допомога фронту не припиняється – стоматолог із Волині власними силами створив для військових 14-ї бригади пересувний зубний кабінет.

Стара техніка іржавіла, і її давно не використовували за призначенням – аж поки у Сергія не виникла ідея знову поставити на колеса. Півтора місяця чоловік разом із трьома товаришами чаклували над машиною. Багато людей допомагали, хто фарбою, хто меблями, колеги підкинули професійне обладнання. І тепер оновлений кабінет передали армійцям.

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Військові задоволені, кажуть, такий пересувний стоматологічний кабінет на передовій дуже доречний.

Сергій мріє дообладнати кабінет, аби він був не гірший, аніж приватна стоматологія. На все витратили близько 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, у місті Щастя армійці врятували двох поранених.

Опубліковано Жовтень, 29 в 10:52



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