Лечение Covid-19: в Украине критически не хватает кислородных концентраторов

В Украине катастрофически не хватает кислорода для лечения пациентов с Covid-19. Медики просят помощи, но государство не предоставляет ее в полном объеме, поэтому волонтеры и ответственный бизнес напрямую закупают оборудование для больниц.

Например, благотворительный фонд Свои безвозмездно раздает кислородные концентраторы в больнице по всей Украине. Волонтеры и медики с весны ждали, когда государство обеспечит больницы кислородом, а сейчас ситуация просто критическая.

На Закарпатье только треть больных коронавирусом обеспечена этим газом. В Центре легочных болезней пациентов спасают кислородом из баллонов, но их запас очень ограничен.

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Аналогичная ситуация в Днепре. Медики Центра легочных болезней просят областную власть поскорее выделить деньги для создания кислородной станции.

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП отправила крупную партию кислородных баллонов до четырех больниц Днепропетровской области. В общем бизнес выделил для этого 200 тыс. Грн.

Главный врач поликлиники ИНТЕРПАЙП Татьяна Каптелова отметила, что кислородные баллоны распределят в больницы Новомосковска и Никополя.

Что говорит власть о поставке кислорода

Накануне Офис президента поставил задачу до 20 декабря обеспечить 80% коек в больницах кислородом.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас этот показатель составляет 50%. По его словам, еженедельно количество коек в медучреждениях, оборудованных кислородом, увеличивается на три тысячи.