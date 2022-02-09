Ледовая арена европейского уровня: как тренируются фигуристы и хоккеисты в Богуславе

После развалившейся санной трассы в Кременце сегодня в сюжете Фактов ICTV появилась ледовая арена европейского уровня, расположенная в городке Богуслав Киевской области.

Здесь тренируют фигуристов, хоккеистов, а на каток на выходных можно просто прийти и прокатиться. Для Богуслава – это настоящая отрада, для детей – здоровье, для спортсменов – возможность профессионально тренироваться.

Екатерина Пройда – фигуристка европейского уровня. Последние 13 лет она тренировала профессиональных спортсменов и начинающих за границей. Начинала свой профессиональный путь в Турции.

– Потом я работала в Андорре. Я работала с Барселонской командой. Потом я жила в Норвегии. После Covid-19 мне пришлось уехать. В последний раз – это Швеция. До этого я работала с Европейскими клубами в Румынии, — рассказала фигуристка и тренер Екатерина Пройда.

Когда она получила предложение тренировать в Украине, она без колебаний согласилась. Но переехать пришлось в небольшой городок Богуслав на Киевщине, потому что именно здесь уже восемь лет действует ледовая арена, не уступающая зарубежным.

Уже несколько месяцев Екатерина тренирует четыре группы – это более 40 местных детей. Самым маленьким спортсменам от 3 лет. Она открыла уже новое направление – чарлидеров, но большинство стремится к олимпийским достижениям.

Директор комплекса также не местная жительница. Она переехала, чтобы здесь воспитать олимпийского чемпиона. В маленьком городе родителям удобно водить детей на ежедневные многочасовые тренировки, а спортсмены не отвлекаются на множество развлечений в мегаполисе.

Она рассказала, что комплекс в Богуславе построили из доходов от лотерей. Это социальный проект частной украинской компании и всеобщая мировая практика.

– В Литве очень большая часть от доходов с лотерей поступает в Олимпийский комитет. То есть финансируется непосредственно спорт, чтобы от доходов с лотерей строились такие спортивные объекты, — рассказала директор универсального тренировочного центра Льодограй Юлия Мацкевич.

У комплекса есть собственная автономная котельная. Так удается поддерживать комфортную температуру для детей, а это редкость, рассказали тренеры.

– У нас есть хореографический зал и много места, чтобы заниматься не ледовой подготовкой. У нас есть олимпийский каток, — отметила фигуристка и тренер Екатерина Пройда.

А благодаря современным французским технологиям лед можно быстро приспособить для фигуристов и сделать более жестким для занятий по хоккею.

Здесь тренируются хоккеисты всех возрастов шесть дней в неделю. Подготовка к выходу на лед – это целая спецоперация. Снаряжение для команд быстро изнашивается, так что к процессу приобщаются родители.

Тренер хоккейной команды, приехавший сюда из Северодонецка, отметил, что мужской вид спорта понравился даже девушкам.

– Девушки обязательно есть. На сегодняшний день семь девушек, которые занимаются. Есть девочка-вратарь, у нас есть старший воспитанник 2007 года — вратарь сборной Украины, — рассказал тренер детской школы Игорь Едапин.

Здесь шутят, что каждый второй ребенок в Богуславе занимается в этом комплексе, куда приезжают дети из нескольких районов. Это уже третья ледовая арена в Киевской области, но чтобы популяризировать зимние виды спорта, этого крайне мало, убеждены профессиональные спортсмены.

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