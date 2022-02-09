Льодова арена європейського рівня: як тренуються фігуристи та хокеїсти в Богуславі

Після розваленої санної траси у Кременці сьогодні у сюжеті Фактів ICTV з’явилася льодова арена європейського рівня, яка розташована у містечку Богуслав Київської області.

Тут тренують фігуристів, хокеїстів, а на ковзанку на вихідних можна просто прийти та покататись. Для Богуслава – це справжня відрада, для дітей – здоров’я, для спортсменів – можливість професійно тренуватися.

Катерина Пройда – фігуристка європейського рівня. Останні 13 років вона тренувала професійних спортсменів і початківців за кордоном. Розпочинала свій професійний шлях у Туреччині.

– Потім я працювала в Андоррі. Я працювала з Барселонською командою. Потім я жила у Норвегії. Після Covid-19 мені довелося поїхати. Востаннє – це Швеція. До того я працювала з Європейськими клубами в Румунії, – розповіла фігуристка та тренерка Катерина Пройда.

Коли вона отримала пропозицію тренувати в Україні, то без вагань погодилася. Але переїхати довелось у невелике містечко Богуслав на Київщині, тому що саме тут уже вісім років діє льодова арена, що не поступається закордонним.

Уже кілька місяців Катерина тренує чотири групи – це понад 40 місцевих дітей. Найменшим дітям від 3 років. Вона відкрила вже новий напрямок – чарлідерів, але більшість прагне олімпійських досягнень.

Директорка комплексу також не місцева жителька. Вона переїхала, щоб тут виховати олімпійського чемпіона. У маленькому місті батькам зручно водити дітей на щоденні кількагодинні тренування, а спортсмени не відволікаються на величезну кількість розваг у мегаполісі.

Вона розповіла, що комплекс у Богуславі побудували із прибутків від лотерей. Це соціальний проект приватної української компанії та загальна світова практика.

– У Литві дуже велика частина від прибутків з лотерей надходить в Олімпійський комітет. Тобто фінансується безпосередньо спорт, щоб від прибутків з лотерей будувались такі спортивні об’єкти, – розповіла директорка універсального тренувального центру Льодограй Юлія Мацкевич.

У комплексу є власна автономна котельня. Так вдається підтримувати комфортну температуру для дітей, а це рідкість, розповіли тренери.

– У нас є хореографічний зал та багато місця, щоб займатися не льодовою підготовкою. У нас олімпійський каток, – зазначила фігуристка та тренерка Катерина Пройда.

А завдяки сучасним французьким технологіям, лід можна швидко пристосувати для фігуристів і зробити більш твердим для занять із хокею.

Тут тренуються хокеїсти різного віку шість днів на тиждень. Підготовка до виходу на лід – це ціла спецоперація. Спорядження для команд швидко зношується, тож до процесу долучаються батьки.

Тренер хокейної команди, який приїхав сюди із Сєвєродонецька, зазначив, що чоловічий вид спорту вподобали навіть дівчата.

– Дівчата обов’язково є. На сьогодні сім дівчат, які займаються. Є дівчинка-воротар, у нас є старший вихованець 2007 року – воротар збірної України, – розповів тренер дитячої школи Ігор Єдапін.

Тут жартують, що кожна друга дитина у Богуславі займається у цьому комплексі, куди приїжджають діти з декількох районів. Це вже третя льодова арена на Київщині, але щоб популяризувати зимові види спорту, цього вкрай мало, переконані професійні спортсмени.

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