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Факты / Видео / Украина

Люди ждут второй день без еды и денег: КПВВ Станица Луганская закрыли из-за пожара

В Станице Луганской пожар изувечил инфраструктуру КПП. Поэтому пропускной пункт поспешно закрыли и теперь он до сих пор не работает.

Между тем почти сотня людей не успели вернуться домой на оккупированную территорию и уже вторые сутки сидят ждут у черты.

У многих нет денег, поэтому арендовать временное жилье не могут, даже на еду не всем хватает. Кто может все же пережидают в квартирах, но и их средства заканчиваются.

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Время от времени в обессиленных людей на пропускном пункте сдают нервы, поэтому туда отправили бригаду скорой помощи.

Когда КПВВ возобновит свою работу не знают даже сами пограничники. С другой стороны Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий сообщает, что будто бы все люди, которые ждали на КПП, размещенные в школах и обеспечены питанием.

Также чрезвычайники отчитываются, что самая сложная ситуация с пожарами сейчас вдоль линии разграничения – на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов. В зоне поражения три десятка населенных пунктов.

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