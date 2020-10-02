Люди чекають другий день без їжі та грошей: КПВВ Станиця Луганська закрили через пожежі

У Станиці Луганський пожежа понівечила інфраструктуру КПП. Тож пропускний пункт поспіхом закрили і нині він досі не працює.

Тим часом майже сотня людей не встигли повернутись додому на окуповану територію і вже другу добу сидять чекають біля межі.

У багатьох немає грошей, тому орендувати тимчасове житло не можуть, навіть на їжу не всім вистачає. Хто може все ж перечікують в квартирах, але і їх кошти закінчуються.

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Час від часу у знесилених людей на пропускному пункті здають нерви, тому туди відрядили бригаду швидкої допомоги.

Коли КПВВ відновить свою роботу не знають навіть самі прикордонники. З іншого боку Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій повідомляє, що начеб-то всі люди, які чекали на КПП, розміщені у школах і забезпечені харчуванням.

Також надзвичайники звітують, що найскладніша ситуація з пожежами зараз вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського і Сєверодонецького районів. У зоні ураження три десятки населених пунктів.