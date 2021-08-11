Люди стояли в очередях: как Одесса прощалась с художником Александром Ройтбурдом

В Одесском художественном музее попрощались с руководителем учреждения, известным украинским художником Александром Ройтбурдом. Очередь из сотен людей, которые хотели проститься с художником, образовалась к самым воротам: деятели культуры, политики, предприниматели и все, кто был знаком с творчеством мастера, пришли попрощаться.

— Искренний, с полной отдачей. Резкий, критический, но критика никогда не была безосновательной. Любая критика была нацелена на то, чтобы наш коллектив стал лучше, — отметила сотрудница Одесского художественного музея Анна Петрова.

Александр Ройтбурд был директором Одесского художественного музея четыре года. На этом посту он превратил аварийное заведение в настоящий культурный хаб Одессы, где проводились лекции, концерты. Музейный фонд увеличился на 600 картин — это больше, чем за последние 30 лет. Он создал клуб меценатов, которые с радостью помогали музея.

Преобразование музея не давалось художнику легко. Он постоянно вел борьбу с чиновниками, часть депутатов пыталась всячески дискредитировать Ройтбурда, уволить с должности. Однако в защиту художника стали тысячи людей, которые даже выходили на акцию поддержки к стенам обладминистрации. В конце концов все испытания Александр преодолевал с улыбкой.

Александра Ройтбурда называют одним из самых дорогих и самых продаваемых современных художников Украины. Он один из основателей отечественного постмодернизма, имел свой узнаваемый стиль. В 2009 году его картину Прощай Караваджо на аукционе в Лондоне продали за почти $100 тыс. Художника знали и уважали во многих странах мира.

Украинский художник Александр Ройтбурд умер 8 августа на 60-м году жизни. Причиной стала тяжелая болезнь. О смерти художника сообщил украинский режиссер Олег Сенцов.

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