Люди стояли в чергах: як Одеса прощалася з художником Олександром Ройтбурдом

В Одеському художньому музеї попрощалися з керівником закладу, відомим українським художником Олександром Ройтбурдом. Черга із сотень людей, які хотіли попрощатися з митцем, утворилась до самих воріт: діячі культури, політики, підприємці та всі, хто був знайомий із творчістю майстра, прийшли віддати останню шану.

– Найщиріший, із повною віддачею. Різкий, критичний, але водночас критика ніколи не була безпідставною. Будь-яка критика була націлена на те, щоб наш колектив був кращим, – зазначила співробітниця Одеського художнього музею Ганна Петрова.

Олександр Ройтбурд був директором Одеського художнього музею чотири роки. На цій посаді він перетворив аварійний заклад у справжній культурний хаб Одеси, де проводилися лекції, концерти. Музейний фонд збільшився на 600 картин – це більше, ніж за останні 30 років. Він створив клуб меценатів, які радо допомагали музею.

Перетворення музею не давалося художнику легко. Він постійно вів боротьбу з чиновниками, частина депутатів намагалася всіляко дискредитувати Ройтбурда, звільнити з посади. Однак на захист митця стали тисячі людей, які навіть виходили на акцію підтримки до стін обладміністрації. Зрештою всі випробування Олександр Анатолійович долав із посмішкою.

Олександра Ройтбурда називають одним із найдорожчих та найбільш продаваних сучасних художників України. Він – один із засновників вітчизняного пост-модернізму, мав свій впізнаваний стиль. 2009 року його картину Прощавай Караваджо на аукціоні в Лондоні продали за майже $100 тис. Художника знали і поважали у багатьох країнах світу.

Український художник Олександр Ройтбурд помер 8 серпня на 60-му році життя. Причиною стала важка хвороба. Про смерть художника повідомив український режисер Олег Сенцов.

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