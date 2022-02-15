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Майже 60% українців готові чинити опір новому вторгненю РФ – опитування

Ілля Нежигай редактор стрічки Оксана Михайлова Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Майже 60% українців готові чинити опір, якщо розпочнеться широкомасштабний військовий наступ Росії.

Такі дані публікує Київський міжнародний інститут соціології.

Фахівці провели опитування в пік загострення – з 5 по 13 лютого в усіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донбасу.

Майже 40% наших громадян готові чинити опір зі зброєю, ще 25% – підуть на протести і бойкоти.

Понад 12% заявили, що виїхали б у безпечний регіон України, а 7,5% – планують податися за кордон.

І майже кожен п’ятий опитаний сказав, що нічого б не робив.

Автори соціологічного дослідження помітили, що з грудня частка тих, хто готовий боротися – зросла.

Зранку 15 лютого в Міноборони Росії повідомили, що почали відведення частини російських військ на бази. В російському міністерстві додали, що масштабні військові навчання триватимуть.

На це відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заявивши, що відведення військ офіційному Києву потрібні підтвердження відведення військ, а вже потім подібним заявам можна буде довіряти.

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