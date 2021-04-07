Массаж, иглы и медитация: врачи рассказали, как справиться со стрессом
Из-за ритма жизни, нагрузок и эпидемии коронавируса украинцы стали чаще жаловаться на стрессы и плохое самочувствие.
Расслабиться и преодолеть стресс можно различными методами, Факты ICTV собрали советы врачей.
Первое, что поможет улучшить самочувствие, — здоровый сон. Об этом сообщила инфекционист-иммунолог Ольга Можаровская.
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Кроме того, можно попробовать альтернативную медицину. По словам врача-невролога Виктора Мацишина, стресс поможет снять трансцендентальная медитация. Для этого нужно уединиться, закрыть глаза и посидеть некоторое время в тишине.
Восстановить силы поможет и массаж. Методов очень много. Кроме классических, массажируют также подогретым маслом, мешочками из целебных трав.
Можно обращаться и к непривычным методам, например, лечению иглами. Этот метод называется су-джок терапия, он принадлежит корейскому профессору. Эта процедура совершенно безболезненна.
Как побороть бессонницу
Из-за напряжения и нагрузок украинцы стали чаще страдать от бессонницы.
Коронавирус ухудшил ситуацию.
Как справиться с бессонницей, читайте на Фактах ICTV.