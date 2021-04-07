Масаж, голки та медитація: лікарі розповіли, як впоратися зі стресом

Через ритм життя, навантаження та епідемію коронавірусу українці почали частіше скаржитися на стреси та погане самопочуття.

Розслабитися та подолати стрес можна різними методами, Факти ICTV зібрали поради лікарів.

Перше, що допоможе поліпшити самопочуття, – здоровий сон. Про це повідомила інфекціоніст-імунолог Ольга Можарівська.

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Крім того, можна спробувати альтернативну медицину. За словами лікаря-невролога Віктора Мацишина, стрес допоможе зняти трансцендентальна медитація. Для цього треба усамітнитися, заплющити очі та посидіти деякий час у тиші.

Відновити сили допоможе і масаж. Методів дуже багато. Окрім класичних, масажують також підігрітим маслом, мішечками з цілющих трав.

Звертаються і до незвичних методів, наприклад, лікування голками. Цей метод називається су-джок терапія, він належить корейському професору. Ця процедура зовсім безболісна.

Як побороти безсоння

Через напруження та навантаження українці почали частіше страждати від безсоння.

Коронавірус погіршив ситуацію.

Як впоратися з безсонням, читайте на Фактах ICTV.

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