Машини з кругляком курсують щодня: хто та навіщо нищить Карпати

Карпатські ліси, без перебільшення, винищені. Ліс треба правильно доглядати. Та головне садити. І це найбільша проблема сьогодні, бо підприємства, які мають це робити – зазвичай на цінній деревині звикли лише заробляти.

Вирубують Карпати місцеві: хто на пилораму, хтось хату будує, хтось вивозить цінний матеріал за кордон.

Екологи нерідко на такі порушення закривають очі. Тож проти знищення лісів постає дедалі більше активних громад.

Трухлявої деревини повно. На площі 150 гектарів сільська громада нарахувала понад дві тисячі кубометрів сухостою.

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Вздовж дороги, зрізані цінні дуби та буки. На деревах жодного клейма. За десять років вирізали 48 гектарів лісу. Машини з кругляком курсують щодня.

Раніше Факти ICTV писали про незаконну вирубку лісів в Україні.

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