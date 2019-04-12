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Маск, Брэнсон и Безос: как земляне осваивают космос

Государственная монополия на космос – в прошлом. Сейчас осваивать другие планеты готовятся частные компании. Передовик в этом деле SpaceX Илона Маска. Там заявили, начнут колонизировать Марс уже лет через 5. Ракету, способную выводить на орбиту большие грузы уже несколько раз испытывали. Среди конкурентов Маска – Ричард Брэнсон с его Virgin Galactic.

Компания готовится зарабатывать миллиарды на космическом туризме. На пятки им наступает Джефф Безос, основатель интернет-магазина Amazon. Он тоже разработал план по переселению части человечества. Ко дню космонавтики Факты подытожили достижения землян в освоении космоса.

Человечество все чаще меряет окружающий мир не глобальными категориям, а уже галактическими. Уже с начала лета частная космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic планирует начать экскурсии в космос.

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Космический аппарат для таких путешествий проходит последние испытания. Пока это – развлечение для богатых. Каждому туристу придется заплатить не менее 200 тыс. долларов. При этом билеты купили уже примерно 800 человек. Следующий шаг, над которым будет работать компания – сделать космический туризм доступным широкой общественности.

Между тем компания Илона Маска SpaceX успешно запустила в коммерческий полет свой грузовой корабль Falcon Heavy. Он вывел на орбиту спутник связи для Саудовской Аравии. Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это финальное испытание – именно этот носитель доставит на орбиту аппарат и колонистов, которые затем отправятся на Марс.

Кроме того SpaceX впервые удалось успешно вернуть на Землю все 3 степени ракеты – два посадили на стартовые площадки, третий основной центральный степень, на корабль-беспилотник в Атлантике. Их будут использовать повторно.

Среди главных задач человечества на ближайшие полвека – колонизировать, сначала Луну, а затем и другие планеты солнечной системы. На земле уже есть технологии выращивания в космосе овощей, добычи воды и воздуха.

К слову, SpaceX во второй раз запустила ракету Falcon Heavy.

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