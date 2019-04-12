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Маск, Бренсон і Безос: як земляни освоюють космос

Державна монополія на космос – у минулому. Нині освоювати інші планети готуються приватні компанії. Передовик у цій справі SpaceX Ілона Маска. Там заявили, почнуть колонізувати Марс вже років за 5. Ракету здатну виводити на орбіту великі вантажі вже кілька разів випробовували. Серед конкурентів Маска – Річард Бренсон з його Virgin Galactic.

Компанія готується заробляти мільярди на космічному туризмі. На п’яти їм наступає Джеф Безос, засновник Інтернет-магазину Amazon. Він теж розробив план із переселення частини людства. До дня космонавтики Факти підсумували досягнення землян в освоєнні космосу.

Людство дедалі частіше міряє довколишній світ не глобальними категоріям, а вже галактичними. Вже від початку літа приватна космічна компанія Ричарда Бренсона Virgin Galactic планує розпочати екскурсії в космос.

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Космічний апарат для таких мандрівок проходить останні випробування. Поки це – розвага для заможних. Кожному туристові доведеться заплатити щонайменше 200 тис. доларів. При цьому квитки купил  вже приблизно 800 людей. Наступний крок, над яким працюватиме компанія – зробити космічний туризм доступнішим широкому загалу.

Тим часом компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила у комерційний політ свій вантажний корабель Falcon Heavy. Він вивів на орбіту супутник зв’язку для Саудівської Аравії. Корабель стартував з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Це фінальне випробування – саме цей носій доставить на орбіту апарат та колоністів, які потім вирушать на марс.

Крім того SpaceX вперше вдалося успішно повернути на Землю всі 3 ступені ракети – два посадили на стартові майданчики, третій основний центральний ступінь, на корабель-безпілотник в Атлантиці. Їх використовуватимуть повторно.

Серед головних завдань людства на найближчі півстоліття – колонізувати, спочатку Місяць, а потім і інші планети сонячної системи. На землі вже є технології вирощування в космосі овочів, добування води і повітря.

До слова, SpaceX вдруге запустила ракету Falcon Heavy.

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