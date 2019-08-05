Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал фото королевы Елизаветы в образе телепузиков.
Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото королевы Елизаветы в образе телепузиков.
На коллаже королева находится на фоне соответствующей декорации в разноцветных пальто. Цвета одежды Елизаветы соответствуют цветам костюмов персонажей мульфильма.
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Фото он назвал Queen и добавил с эмодзи пчелы. Вместе получается queen bee – пчеломатка. Что имел в виду Маск – неизвестно.
Подписчики бизнесмена решили, что Илону Маску нужно как следует выспаться.
– Ради Бога, Илон, сейчас четыре часа утра! Иди спать! – написал один из них.
Другой подписчик решил, что миллиардер сильно переработал.
– Илон, нам следует беспокоиться о тебе? – написал он.
Ранее Маск опубликовал фотографию с огнеметом от своей компании The Boring Company после того, как его пригласили принять участие в шок Повелитель мемов.