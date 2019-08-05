Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал фото королевы Елизаветы в образе телепузиков.

Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото королевы Елизаветы в образе телепузиков.

На коллаже королева находится на фоне соответствующей декорации в разноцветных пальто. Цвета одежды Елизаветы соответствуют цветам костюмов персонажей мульфильма.

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Фото он назвал Queen и добавил с эмодзи пчелы. Вместе получается queen bee – пчеломатка. Что имел в виду Маск – неизвестно.

Подписчики бизнесмена решили, что Илону Маску нужно как следует выспаться.

– Ради Бога, Илон, сейчас четыре часа утра! Иди спать! – написал один из них.

Другой подписчик решил, что миллиардер сильно переработал.

– Илон, нам следует беспокоиться о тебе? – написал он.

Ранее Маск опубликовал фотографию с огнеметом от своей компании The Boring Company после того, как его пригласили принять участие в шок Повелитель мемов.