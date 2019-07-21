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Мінування та підозрілі автобуси. Як проходило голосування у Харкові

У Харкові поліція зафіксувала майже 80 звернень – це і пошкодження бюлетенів – троє людей їх порвали, хтось намагався винести документ з дільниці, незаконна агітація.

Найбільше занепокоєння викликали шість автобусів, забиті молодиками спортивної статури, який зупинили на блокпосту на виїзді з Ізюма – це прифронтове місто, далі – Донецька область. Автобуси були з Київською, Донецькою, Житомирською та Вінницькою реєстрацією. Мету поїздки не пояснили, тому силовики на Донеччину їх не пустили, і автобуси поїхали назад.

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Також протягом дня поліція отримала інформацію про нібито замінування більше десятка виборчих дільниць, поліція ці об’єкти перевірила, небезпечних предметів не виявила.

На всіх дільницях, окрім однієї, голосування на час перевірки не припиняли, лише на одній голова комісії ухвалила рішення про зупинку роботи дільниці на півгодини. В поліції розповіли, що на випадок надзвичайних ситуацій, якщо будуть знайдені підозрілі предмети діятимуть вибухотехнічні групи – таких в області 11.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за подіями навколопарламентських виборів 2019.

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