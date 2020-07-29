Город-крепость Тустань на Львовщине: какие тайны скрывает и маршрут

В этом году украинцев призывают развивать внутренний туризм и изучать местные маршруты.

К примеру, на Львовщине в горных районах на туристов ждут остатки средневековой крепости, которая имеет очень интересную историю и скрывает множество тайн.

Тустань расположена среди живописных карпатских гор возле села Урыч. Остатки крепости уникальные, не имеющие аналогов в Европе. Найденные здесь петроглифы и наскальные рисунки датируют еще 5 веком.

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По мнению исследователей, укрепления на скалах основали в 9 веке племена белых хорватов. Сейчас это — часть историко-культурного заповедника. Туристов здесь ждут любой время года.

Тустань защищала юго-западные рубежи Киевской Руси, впоследствии галицко-волынскую границу. И служила неким налоговым центром, потому что стоит, где когда-то был соляной путь.

Сейчас Тустань — популярная туристическая аттракция, где ежегодно проводится фестиваль. Кроме скал, интересный и музей — интерактивный и современный.

Специалисты сумели один в один воссоздать утраченную крепость. Такое уникальное сооружение единственное в Украине, а после путешествия в виртуальное средневековье, вас ждет вкусная полевая кухня.

Чтобы поощрить украинцев к внутренним путешествиям, начали акцию Путешествуй Украиной. Так, например, в Винницкой области в селе Черепашинцы, есть необычный пруд, который образовался на месте бывшего карьера. Туристы называют его — и голубой лагуной, и Винницкими Мальдивами.

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