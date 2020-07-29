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Місто-фортеця Тустань на Львівщині: які таємниці приховує і маршрут

Цьогоріч українців закликають розвивати внутрішній туризм і вивчати місцеві маршрути.

До прикладу, на Львівщині у гірських районах на туристів чекають залишки середньовічної фортеці, яка має дуже цікаву історію та приховує безліч таємниць.

Тустань розташована посеред мальовничих карпатських гір біля села Урич. Залишки фортеці унікальні, не мають аналогів у Європі. Знайдені тут петрогліфи і наскельні малюнки датують ще 5 століттям.

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На думку дослідників, укріплення на скелях заснували у 9 столітті племена білих хорватів. Зараз це – частина історико-культурного заповідника. Туристів тут чекають будь якої пори року.

Тустань захищала південно-західні рубежі Київської Русі, згодом галицько-волинський кордон. І слугувала таким собі податковим центром, бо стоїть, де колись був соляний шлях.

Нині Тустань – популярна туристична атракція, де щороку проводять фестиваль. Окрім скель, цікавий і музей – інтерактивний і сучасний.

Фахівці зуміли один до одного відтворити втрачену фортецю. Такий унікальний пристрій єдиний в Україні, а після подорожі у віртуальне середньовіччя, на вас чекатиме смачна польова кухня.

Аби заохотити українців до внутрішніх подорожей, започаткували акцію Мандруй Україною. Так, наприклад, на Вінниччині у селі Черепашинці, є незвичайний ставок, який утворився на місці колишнього кар’єру. Туристи називають його – і блакитною лагуною, і Вінницькими Мальдівами.

 

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