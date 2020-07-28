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Речные перевозки не такие и прибыльные: проблемы бизнеса на воде в Николаеве

В Николаеве самая длинная среди городов страны береговая линия — 137 км. Но до недавнего времени рекой до портов курсировали только крупнотоннажные суда. Сейчас местные предприниматели организовывают прогулки водой и даже запустили рейсовый трамвайчик.

Однако развитие речных перевозок оказалось не таким уж и прибыльным, и столкнулось с бюрократией.

Жители села Новая Богдановка для швартовки трамвайчика собственноручно возобновили причал, что разрушался 20 лет. Укрепили бетонные опоры, установили ограждения и скамейки.

Но пассажирские перевозки водой нерентабельные и требуют дотации. Городские власти должны помочь развитию водных перевозок, считают предприниматели.

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Документ был утвержден в прошлом году городскими властями под давлением предпринимателей, яхтсменов, владельцев катеров и лодок. Но практических, конкретных шагов нет до сих пор.

Заправочные станции на воде будто и разрешены, но их строительство так сильно зарегулированное бумагами, что желающих нет. Поэтому, катера заправляют с канистр прямо на реке. И таких примеров, как бюрократия мешает развитию бизнеса на воде, у николаевских предпринимателей немало.

Калейдоскоп впечатлений за умеренную цену приготовила туристам Николаевская область.

Там можно посетить украинскую Швейцарию в Первомайском районе, пройти по рафте бурные пороги Южного Буга в селе Мигия, освежиться в Радоновом озере, посетить военный музей с самой мощным атомным оружием и спуститься в 45-метровую шахту командного пункта межконтинентальных баллистических ракет.

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