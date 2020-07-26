Винницкие Мальдивы: полезные свойства озер и как доехать

В Винницкой области в селе Черепашинцы, есть необычный пруд, который образовался на месте бывшего карьера. Туристы называют его — и голубой лагуной, и Винницкими Мальдивами.

Вода там чрезвычайного цвета, от которого перехватывает дыхание. В разное время дня она меняет свой оттенок от светло-голубого до темно-изумрудного.

Открыли это лесное плесо местные жители села уже много лет назад. С тех пор озеро превратилось в туристическую Мекку.

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Сюда едут туристы со всей Украины. Опыт Черепашенцов побуждает людей искать туристические изюминки в своих селах. Собственным Мертвым морем называют уже и пруд в селе Райки. Сотню лет назад там был каолиновый карьер и сейчас в водоеме находятся залежи белой глины.

На озеро в Райки чаще едут ради оздоровления. Врачи и косметологи подтверждают целебные свойства местной глины.

Глина имеет в своем составе много питательных веществ. Она омолаживает, она питает, подтягивает, дезинфицирует, ее полезно наносить не только на лицо, но и на все тело, — советует косметолог.

Как и в Черепашинцах, так и в Райках озера за два-три километра от села. Поэтому большинство туристов едет со своим провиантом, палатками и на собственном авто. А еще можно автобусом добраться до сел, а оттуда уже пешком до голубых водоемов.

Если вы хотите летом отдохнуть ближе к морю, тогда в 70 км от Одессы находится одна из крупнейших и старейших крепостей Украины, которая внесена в предварительный список ЮНЕСКО — Аккерманская крепость.