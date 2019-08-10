Митинг за свободные выборы в Москве: на улицы вышли 50 тыс. россиян

Уже третью неделю подряд тысячи россиян в Москве выходят на митинг с требованием честных выборов. 10 августа протестующих – почти 50 тыс, хотя местные власти сообщает о 20 тыс. Акции происходят еще в Санк-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Требования неизменны – допустить на выборы в Московскую городскую думу независимых кандидатов, а также выразить протест жесткому разгону митингов 27 июля и 3 августа. Тогда омоновцы избили и разогнали мирный митинг и на каждой из акций задержали более тысячи человек.

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На протестных акциях в трех российских города 10 августа задержали 66 человек. Митинг был согласован с властями, поэтому силовики действовали не так жестко. Хотя перед акцией задержали одну из независимых кандидаток, которая хочет участвовать в выборах в Мосдуму.

Впрочем, российские власти думают не о демократии на выборах, а как ограничить право на митинги. В Кремле планируют создать специальные места для проведения акций протеста. Митинги за их пределами соответственно будут запрещены.

Напомним, Российское ядерное агентство призналось, что принимало участие в тестировании на полигоне под Архангельском, где произошел взрыв.

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