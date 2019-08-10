Мітинг за вільні вибори у Москві: на вулиці вийшли 50 тис. росіян

Вже третій тиждень поспіль тисячі росіян у Москві виходять на мітинг з вимогою чесних виборів. 10 серпня протестувальників – майже 50 тис, хоча місцева влада повідомляє про 20 тис. Акції відбуваються ще у Санк-Петербурзі та Ростові-на-Дону.

Вимоги незмінні – допустити на вибори до Московської міської думи незалежних кандидатів, а також висловити протест жорсткому розгону мітингів 27 липня та 3 серпня. Тоді омоновці побили та розігнали мирний мітинг і на кожній з акцій затримали понад тисячу осіб.

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На протестних акціях у трьох російських містах 10 серпня затримали 66 осіб. Мітинг був узгоджений із владою, тому силовики діяли не так жорстко. Хоча перед акцією затримали одну з незалежних кандидаток, яка хоче брати участь у виборах у Мосдуму.

Втім російська влада думає не про демократію на виборах, а як обмежити право на мітинги. У Кремлі планують створити спеціальні місця для проведення акцій протесту. Мітинги поза їхніми межами відповідно будуть заборонені.

Нагадаємо, Російське ядерне агентство зізналося, що брало участь у тестуванні на полігоні під Архангельськом, де стався вибух.

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