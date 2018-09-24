Модные тренды весна-лето 2019 от Armani и Dolce & Gabbana

Модные тренды для весенне-летнего сезона от Armani и Dolce & Gabbana. На итальянской недели моды в Милане – дизайнеры продемонстрировали новые коллекции.

Изящные силуэты, пастельные оттенки розового и голубого с серебристым блеском. Нежные ткани в сочетании с массивными украшениями. Полупрозрачные костюмы и элегантные платья.

Такой образ женщины предлагает итальянский дизайнерский дом Armani. Взрыв фантазии – так выглядит наряд для весны следующего года от дизайнеров Dolce & Gabbana.

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Также одежду демонстрировали полные модели. У коллекции – цветочные принты, орнаменты и вышивка. Аксессуары яркие – венки и золотые короны.

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Опубликовано Сентябрь, 24 в 13:41



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