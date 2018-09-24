Модні тренди весна-літо 2019 від Armani та Dolce & Gabbana

Модні тренди для весняно-літнього сезону від Armani та Dolce & Gabbana. На італійському тижні моди в Мілані – дизайнери продемонстрували нові колекції.

Витончені силуети, пастельні відтінки рожевого та блакитного зі сріблястим блиском. Ніжні тканини в поєднанні з масивними прикрасами. Напівпрозорі костюми і елегантні сукні.

Такий образ жінки пропонує італійський дизайнерський дім Armani. Вибух фантазії – так виглядає вбрання для весни наступного року від дизайнерів Dolce & Gabbana.

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Також одяг демонстрували повненькі моделі. В колекції – квіткові принти, орнаменти і вишивка. Аксесуари яскраві – віночки й золоті корони.

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Опубліковано Вересень, 24 в 13:41



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