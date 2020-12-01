За год забрали почти 50 тыс. авто и пополнили бюджет на 14 млн грн: как работают эвакуаторы в Киеве

В Киеве сейчас активно работают эвакуаторы. За неправильную парковку с начала года на штрафплощадки вывезли почти 50 тыс. автомобилей, а в городской бюджет нарушители заплатили почти 14 млн грн. Однако водители жалуются, что часто эвакуаторы действуют несправедливо и забирают машины, которые стоят правильно.

По словам юристов, на штрафплощадку должны эвакуировать автомобили, которые препятствуют движению или пешеходам. Другим – выписывают штраф. Если же эти правила нарушены, то водитель имеет право доказывать свою правоту.

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Кто будет забирать автомобили-нарушители, решает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Сейчас эвакуацию в Киеве осуществляет восемь компаний, из них только две – коммунальные, а в арсенале всего 20 машин. Для города этого мало. Поэтому на улицах столицы работают преимущественно частники. И их никто не контролирует.

Бизнес на эвакуаторах – прибыльный. За 10 месяцев этого года эти восемь компаний разделили между собой почти 60 млн грн платы за эвакуацию авто.

А сами водители, которые пострадали от таких горе-эвакуаторов, только говорят, что это какой-то грубый и грязный бизнес.

Также по данным британских аналитиков, каждый четвертый автомобиль, зарегистрированный в Евросоюзе в сентябре этого года, был электрокаром или гибридом. Спрос на них впервые превысил продажи дизельных машин.

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