Монополія та корупція: що не так із нових законом про техогляд авто

В Україні готують правову базу для повернення обов’язкового техогляду автомобілів. Його можуть запровадити вже наступного року. Цю процедуру Україна зобов’язалися реалізувати разом з підписанням угоди про асоціацію з ЄС.

Європа дала нам п’ять років для підготовки, але ми не впоралися. Тепер уряд через Міністерство інфраструктури намагається терміново виправити прогалини. У лютому законопроект не витримав критики. На початку грудня чиновники оприлюднили нову редакцію і до кінця року приймають зауваження.

Українці непокояться, що з запровадженням обов’язкового огляду зросте корупція – попит буде шаленим, як і кількість охочих придбати фіктивний техогляд. Що не так з новим законопроектом, дивітьcя у сюжеті Фактів ICTV.

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Як працюють евакуатори в Києві

Внаслідок неправильного паркування у Києві з початку року вивезли близько 50 тис. автомобілів. За порушення правил водії заплатили 14 млн грн штрафів.

Чи мають право евакуатори забирати автомобіль, якщо він не перешкоджає руху, дивіться на Фактах ICTV.