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Мовний скандал на Одещині: викладач коледжу назвав українську мовою окупантів

У містечку Чорноморськ Одеської області спалахнув мовний скандал. Все через те, що викладач морського фахового коледжу Олександр Макаренко у Facebook назвав українську мовою окупантів і фашистів.

Під час обговорення використання фемінітивів у правописі один із користувачів став відкрито ображати білоруською мовою українську. Зокрема, викладач написав:

– Я не розумію вашу псячу мову, пишіть, якщо можете, білоруською чи російською. Я не розмовляю українською і папери пишу російською, хоч і розумію її. Для мене ця ваша українська мова – мова окупантів та фашистів, – відповідав Макаренко у коментарях у Facebook.

Ці коментарі викликали обурення в інших користувачів. Відомо, що Олександр Макаренко – етнічний білорус, який народився та виріс в Україні, а останні два роки працює в коледжі.  Після скандалу від своїх слів чоловік не відмовляється, але і обґрунтувати їх не може.

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Водночас користувачі знайшли на його сторінці у соцмережі ще чимало антиукраїнських висловлювань. Тим часом директор Чорноморського морського фахового коледжу Одеського національного морського університету Леонід Жуха вже повідомив, що викладача звільнили з навчального закладу з 18 травня.

Зараз у Чорноморському морському коледжі адміністрація закладу спілкуватиметься зі студентами Олександра Макаренка, щоб з’ясовувати, чи вів він ворожу пропаганду.

Мовний скандал у Миколаєві

У лютому цього року депутат Миколаївської міської ради від партії ОПЗЖ Максим Невінчаний відмовився розмовляти українською мовою під час засідання.

Він аргументував це тим, що не поважає мовний закон, тому і дотримуватися його не буде.

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