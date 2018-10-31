Искусство контролировать боль: как научиться управлять стрессами

В Киеве состоялся очередной междисциплинарный симпозиум Искусство контролировать боль. Среди вопросов, которые обсуждались, была и тема стресса, ведь он способен вызвать боль не только душевную, но и физическую.

Более двухсот специалисты медицинской сферы узнавали о новейших разработках в области медицины, делились собственным опытом и полезной информацией, касаемо средств лечения и стрессовых состояний.

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Поэтому в современном мире важно научиться управлять стрессами. Не допустить ухудшения самочувствия и восстановиться после сильных переживаний за минимально короткий срок.

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Опубликовано Октябрь, 31 в 8:57



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