Мистецтво контролювати біль: як навчитися керувати стресами

В Києві відбувся черговий міждисциплінарний симпозіум Мистецтво контролювати біль. Серед питань, що обговорювалися, була і тема стресу, адже він здатен викликати біль не лише душевний, а й фізичний.

Понад двісті фахівці медичної сфери дізнавалися про новітні розробки в галузі медицини, ділилися власним досвідом та корисною інформацією, щодо засобів лікування та профілактики стресових станів.

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Тож в сучасному світі важливо навчитися керувати стресами. Не допустити погіршення самопочуття та відновитися після сильних переживань за мінімально короткий термін.

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Опубліковано Жовтень, 31 в 8:57



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