На Харківщині людей змушують платити за газ, який вони не спалювали

У Старовірівці – це село на чотири тисячі душ, загальні збори. Селяни обурені, що в платіжках за газ знову, як і минулого опалювального сезону, з’явилися додаткові куби.

Пані Ірина щомісяця надсилає дані з лічильника до Харківгазу – у платіжці цю цифру множать на коефіцієнт, в результаті сума до сплати зростає на 10%. Цей коефіцієнт взимку вищий, залежить він ще й від місця розташування лічильника – більше платять ті, в кого він на вулиці. В підсумку щомісяця споживачам додатково доводиться викладати до 500 грн.

Аби газ не відрізали, жінка заплатила майже 1200 грн за шість місяців минулого опалювального сезону, та у жовтні знову отримала платіжку з додатковими коефіцієнтами. І така ситуація чи не в кожному подвір`ї. Звідки там взялися куби – пояснити мали б представники облгазу, та на зустріч з селянами вони не прийшли.

В облгазі пояснюють, додаткові куби – це втрати їхнього підприємства під час транспортування газу до споживача, які до жовтня 2018 року, начебто, не враховували.

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У Нацкомісії ж кажуть – це неправда, виробничі втрати облгазів вже включені у тариф споживачів і повністю ним покриваються, а методика приведення обсягів газу до стандартних умов може застосовуватися лише до підприємств, а не побутових споживачів.

Торік у листопаді комісія постановою заборонила облгазам нараховувати додаткові куби побутовим споживачам, і зобов`язали зробити перерахунки. Облгази не виконали це і Нацкомісія навесні оштрафувала їх на мільйони гривень. І штрафуватимуть доти, доки облгазам стане не вигідно порушувати закон.

Регіональні газові компанії та Нацкомісія судяться. Якщо компанії програють – споживачі зможуть вимагати повернення грошей, сплачених за додаткові куби.

У Кабміні ж кажуть, втручатися у справу уряд не має права, але думають – як повернути людям гроші.

Тим часом 16 регіональних газових компаній отримали нові штрафи – тепер вже від Антимонопольного комітету України, на загальну суму 278 млн грн. Облгази зобов`язали перерахувати спожите людьми і компенсувати їм витрати за додаткові куби. Облгази обіцяють судитися поки крапку не поставить Феміда. Про перерахування платіжок, кажуть, не буде і мови.

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