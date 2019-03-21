На передовій сили ООС знищили ворожі ПТРК, спостережний пункт і склад боєприпасів

На передовій сьогодні один армієць загинув і ще один зазнав поранення. Ворог гатив 5 разів. Зокрема, з ракетного комплексу біля Мар’їнки.

Наші бійці дали гідну відсіч і знищили відомий пост терористів – терикон Крокодил – укріпрайон бойовиків, який 4 роки поспіль не давав спокою ані захисникам Мар’їнки, ані мирним жителям. Саме там ворог розташував ПТРК, спостережний пункт і склад з боєприпасами.

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Вогнева точка бойовиків була знищена з перших пострілів. Та вогонь від ураженої цілі перекинувся на російські боєприпаси. Горіло та вибухало у бойовиків від вечора і до самого ранку. Тепер ворожі позиції відновленню не підлягають.

Можливо, для жителів Мар’їнки це шанс, що по місту буде менше обстрілів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працюють українські спецпризначенці.

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