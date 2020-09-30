Нагірний Карабах 2020: чому зараз так гостро розгорівся конфлікт, який триває майже 30 років

Азербайджан продовжить воєнні дії в Нагірному Карабаху, поки Вірменія не виведе війська з їхньої території. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Офіційний Баку прагне повернути контроль над територією, яку втратив у середині 90-х років минулого століття. Однак офіційно Єреван не визнав незалежність території. Чому новий виток конфлікту, який триває вже 26 років, спалахнув саме зараз? Серед причин – сприятлива геополітична ситуація.

Підтримує прагнення Азербайджану і Туреччина. А Вірменія, яка покладала певні сподівання на Росію, отримала від Кремля лише заклик припинити бойові дії.

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Проте потрібну підтримку вірмени можуть отримати від Франції. Адже Макрон єдиний із світових лідерів публічно розкритикував позицію Туреччини.

Світ продовжує закликати сторони сісти за стіл переговорів. Проте обидві країни відкинули цю можливість. Україна також зазначила, що нині найважливіше припинити протистояння, але водночас продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану.

Конфлікт у Нагірному Карабаху триває вже чотири дні. Нове протистояння спалахнуло 27 вересня. На лінії зіткнення точаться запеклі бої із застосуванням піхоти, артилерії та авіації.

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