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Факты / Видео / Украина

Пытаются уничтожить позиции сил ООС, поджигая траву! Как враг действует против наших бойцов

В окрестностях Авдеевки украинские военные заметили активизацию боевиков. Противник пока не увеличивает калибры, однако, пользуясь жарой, применяет военную хитрость – тактику выжженной земли. Боевики пытаются поджечь сухую траву, уничтожить огнем украинские позиции, пока погода позволяет.

Сухая трава на расстоянии до вражеских позиций нашпигована, как и вся земля Донбасса, кучей неразорвавшихся снарядов, которые подрывает огонь. Используют так называемую рандомную схему огня, когда противник каждый раз начинает обстрел с разных точек без постоянных схем и тактик.

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А ночью в окрестностях Авдеевки начинают действовать другие законы военного времени. Боевики выходят из своих укреплений для сооружения новых. Надеясь быть не замеченным среди нагретого бетона, боевики пытались ночью продвинуться к украинским опорникам, однако здесь не подвел слух защитников и наши бойцы начали работать по врагу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает на передовой самое секретное подразделение ООС.

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