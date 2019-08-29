Намагаються знищити позиції сил ООС, підпалюючи траву! Як ворог діє проти наших бійців

На околицях Авдіївки українські військові помітили активізацію бойовиків. Противник поки не збільшує калібри, однак, користуючись спекою, застосовує військову хитрість – тактику спаленої землі. Бойовики намагаються підпалити суху траву, знищити вогнем українські позиції, поки погода дозволяє.

Суха трава на відстані до ворожих позицій нашпигована, як і вся земля Донбасу, купою нерозірваних снарядів, які підриває вогонь. Використовують так звану рандомну схему вогню, коли противник щоразу починає обстріл з різних точок без сталих схем і тактик.

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А вночі на околицях Авдіївки починають діяти інші закони військового часу. Бойовики виходять із своїх укріплень для спорудження нових. Сподіваючись бути не поміченим серед нагрітого бетону, бойовики намагалися вночі просунутись до українських опорників, однак тут не підвів слух оборонців і наші хлопці почали працювати по ворогу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює на передовій найсекретніший підрозділ ООС.

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