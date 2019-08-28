Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Перемирие не стало режимом прекращения огня: враг продолжает обстрелы на передовой

За месяц режима прекращения огня бойцы ООС вспоминают вооружение, из которого били боевики. Это и АГС, и Утес, и ДШК и т. д.

Один из терриконов, захваченный боевиками, представляет собой настоящий укрепрайон. Это идеальное место для устройства провокаций по украинским позициям рядом с контрольным пунктом въезда-выезда из оккупированной Горловки.

Читайте: Игра нервов на передовой: как бойцы ООС следят за врагом

Поводом для атак боевиков мог стать и просто украинский флаг, который развевается над опорниками.

Первый месяц объявленного перемирия так и не стал режимом прекращения огня. По статистике, боевых потерь не стало меньше по сравнению с предыдущими периодами. 8 погибших, 17 раненых, и это не считая тех, кто подорвался на растяжках и минах. Красноречивые цифры продолжают трагический список жертв войны на востоке Украины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает на передовой самое секретное подразделение ООС.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Искусство разведки: как работает на передовой самое секретное подразделение ООС
Не забывайте, какой ценой дается свобода! Бойцы ООС поздравляют с Днем флага
Планы на войне никто не строит: как бойцы ООС готовятся ко Дню независимости
Игра нервов на передовой: как бойцы ООС следят за врагом
Месяц перемирия на фронте: новые вражеские самодельные мины и 9 погибших бойцов ООС
Попасть в цель с расстояния 800 метров: ночные тренировки ВСУ на Донбассе
Бригада королевской пехоты обустраивает позиции вблизи врага
Беспокоящий огонь и видеофейки: враг на передовой продолжает провокации

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка