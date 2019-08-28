Перемирие не стало режимом прекращения огня: враг продолжает обстрелы на передовой

За месяц режима прекращения огня бойцы ООС вспоминают вооружение, из которого били боевики. Это и АГС, и Утес, и ДШК и т. д.

Один из терриконов, захваченный боевиками, представляет собой настоящий укрепрайон. Это идеальное место для устройства провокаций по украинским позициям рядом с контрольным пунктом въезда-выезда из оккупированной Горловки.

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Поводом для атак боевиков мог стать и просто украинский флаг, который развевается над опорниками.

Первый месяц объявленного перемирия так и не стал режимом прекращения огня. По статистике, боевых потерь не стало меньше по сравнению с предыдущими периодами. 8 погибших, 17 раненых, и это не считая тех, кто подорвался на растяжках и минах. Красноречивые цифры продолжают трагический список жертв войны на востоке Украины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает на передовой самое секретное подразделение ООС.

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