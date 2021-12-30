Напряжение вокруг Украины: США и страны Европы объединили усилия по сдерживанию РФ

На фоне концентрации российских войск возле украинских границ Соединенные Штаты Америки и страны Европы объединили усилия по сдерживанию России.

Так, накануне США, Франция, Германия и Великобритания скоординировали шаги по противодействию любой дальнейшей агрессии Кремля против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался с главами МИД этих союзных государств. Обсудили совместный ответ на случай эскалации.

Кроме того, накануне Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди тем – сегодняшние переговоры лидеров США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Сегодня вечером президенты поговорят по телефону по просьбе хозяина Кремля.

Следует отметить, что на 10 января 2022 года запланированы двусторонние переговоры между Соединенными Штатами и РФ в Женеве (Швейцария). Однако личной встречи Байдена и Путина там не планируют.

Как известно, Путин требует от США разделить Европу на зоны влияния и не позволить нашему государству вступить в НАТО. Именно эти требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности станут одной из тем переговоров 10 января.

Встреча в рамках Совета Россия-НАТО запланирована на 12 января, а обсуждение в ОБСЕ – на 13 января.

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