Напруга довкола України: США і країни Європи об’єднали зусилля зі стримування РФ

На фоні концентрації російських військ поблизу українських кордонів Сполучені Штати Америки і країни Європи об’єднали зусилля зі стримування Росії.

Так, напередодні США, Франція, Німеччина та Велика Британія скоординували кроки із протидії будь-якій подальшій агресії Кремля проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався із головами МЗС цих союзних держав. Обговорили спільну відповідь на випадок ескалації.

Крім того, напередодні Блінкен провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Серед тем – сьогоднішні перемовини лідерів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна.

Сьогодні ввечері президенти поговорять телефоном на прохання господаря Кремля.

Варто зазначити, що на 10 січня 2022 року заплановані двосторонні перемовини між Сполученими Штатами і РФ у Женеві (Швейцарія). Однак особистої зустрічі Байдена і Путіна там не планують.

Як відомо, Путін вимагає від США поділити Європу на зони впливу і не дозволити нашій державі вступити до НАТО. Саме ці вимоги Москви щодо так званих гарантій безпеки стануть однією з тем перемовин 10 січня.

Зустріч у рамках Ради НАТО-Росія запланована на 12 січня, а обговорення в ОБСЄ – на 13 січня.

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