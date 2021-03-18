НАТО посилить присутність в Чорному морі через мілітаризацію Криму Москвою

НАТО посилюватиме присутність у Чорноморському регіоні через анексією Криму Росією та мілітаризацію півострова Москвою.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг напередодні заявив, що безпека Чорного моря – пріоритет для НАТО.

За його словами, Росія використовує Крим для перекидання військ у Чорне море. І саме тому Альянс працює над посиленням своєї присутності в Чорноморському регіоні.

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Україна-НАТО

16 березня ВМС України провели тренування з постійною морською протимінною групою НАТО №2 в акваторії Чорного моря.

Мета тренування типу PASSEX – відпрацювання взаємодії тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Румунії, Туреччини та Іспанії.

У Чорному морі моряки відпрацьовували навички передачі вантажів на ходу, тактичного маневрування, використання міжнародної системи сигналів, відбивання засобів повітряного нападу противника та провели корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.

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