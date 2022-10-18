Не только Shahed-136: эксперт объяснил, какие дроны использует РФ и почему

Ракетное оружие в России в дефиците, поэтому страна-агрессор использует иранские дроны-камикадзе для прорыва украинской ПВО и ударов по объектам критической инфраструктуры.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он не исключает, что у россиян есть около 200-300 дронов-камикадзе Shahed-136. Впрочем, они используют и другие БПЛА иранского производства.

— Иран разработал большое количество номенклатуры различных БПЛА разных модификаций и функционального назначения, например разведывательные, камикадзе и так далее. Известно, что россияне используют также Shahed-131 – это аналог Shahed-136, но у него боевая часть 15 кг. Они используют разведывательные дроны Ababil-2, а также Mohajer-6 – это разведывательно-ударный БПЛА, – рассказал эксперт ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

В то же время, по словам Коваленко, некоторые позиции ракетного оружия у россиян уже в дефиците.

— Есть оружие, которое они могут восстанавливать, а есть не возобновляемое. К примеру, советские ракеты А-22 сегодня россияне не могут производить. Однако есть крылатые ракеты Калибр, Х-101, Х-59 – это оружие, которое может производиться, но в очень медленном формате, потому что им не хватает запчастей и элементов, – добавил Александр Коваленко.

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