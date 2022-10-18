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Факти / Відео / Україна

Не лише Shahed-136: експерт пояснив, які дрони використовує РФ та чому

Валентина Чорна редакторка стрічки

Ракетна зброя у Росії в дефіциті, тому країна-агресор використовує іранські дрони-камікадзе для прориву української ППО і здійснення ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він не виключає, що у росіян є близько 200-300 дронів-камікадзе Shahed-136. Втім, вони використовують й інші БПЛА іранського виробництва.

– Іран розробив велику кількість номенклатури різноманітних БПЛА різних модифікацій та функціонального призначення, наприклад, розвідувальні, камікадзе тощо. Відомо, що росіяни використовують також Shahed-131 – це аналог Shahed-136, але у нього бойова частина 15 кг. Вони використовують розвідувальні дрони Ababil-2, а також Mohajer-6 – це розвідувально-ударний БПЛА, – перерахував експерт ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку.

Водночас, за словами Коваленка, деякі позиції ракетної зброї у росіян вже у дефіциті.

– Є зброя, яку вони можуть відновлювати, а є невідновлювальна. Наприклад, радянські ракети А-22 сьогодні росіяни не можуть виробляти. Проте є крилаті ракети Калібр, Х-101, Х-59 – це зброя, яка може вироблятись, проте в дуже повільному форматі, тому що їм не вистачає запчастин та елементів, – додав Олександр Коваленко.

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