Не схвалила тільки РФ: Україна, Франція і Німеччина розробили план миру для Донбасу

Україна разом з Німеччиною та Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. Але Росія відмовилася його підтримувати.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, план запропонували західні партнери, а Україна його доопрацювала. Також він запевнив, що документ відповідає нормам міжнародного права.

Розроблений план відновлення миру на Донбасі планують обговорити на майбутній відеоконференції радників нормандської четвірки.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна перегляне п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. Відповідальні за це структури і посадові особи вже отримали вказівку переглянути їх або, у разі необхідності, зробити в новій редакції поправки.

Про п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу заговорили ще наприкінці 2019 року. Один з них навіт затвердили, але деталей документу не розголошували.