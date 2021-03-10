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Не схвалила тільки РФ: Україна, Франція і Німеччина розробили план миру для Донбасу

Україна разом з Німеччиною та Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. Але Росія відмовилася його підтримувати.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, план запропонували західні партнери, а Україна його доопрацювала. Також він запевнив, що документ відповідає нормам міжнародного права.

Розроблений план відновлення миру на Донбасі планують обговорити на майбутній відеоконференції радників нормандської четвірки.

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Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна перегляне п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. Відповідальні за це структури і посадові особи вже отримали вказівку переглянути їх або, у разі необхідності, зробити в новій редакції поправки.

Про п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу заговорили ще наприкінці 2019 року. Один з них навіт затвердили, але деталей документу не розголошували.

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