Не умеют конвертировать валюту и умножать: почему украинские ученики не знают математику
С 2021 года обязательным для украинских выпускников станет ВНО по математике. Его внедряют в частности из-за низкого уровня знаний по этому предмету.
Оказывается – более трети украинских школьников математики не знают. Это показал международный тест. Согласно нему, украинские дети не сдают даже базовый уровень. И это ученики старших классов.
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В чем же проблема? Ольга Читайло разбиралась в арифметических способностях украинцев.
К слову, Факты ICTV рассказывали об условиях поступления в вузы в 2020 году.
2020-01-12
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