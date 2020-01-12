Не умеют конвертировать валюту и умножать: почему украинские ученики не знают математику

С 2021 года обязательным для украинских выпускников станет ВНО по математике. Его внедряют в частности из-за низкого уровня знаний по этому предмету.

Оказывается – более трети украинских школьников математики не знают. Это показал международный тест. Согласно нему, украинские дети не сдают даже базовый уровень. И это ученики старших классов.

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В чем же проблема? Ольга Читайло разбиралась в арифметических способностях украинцев.

К слову, Факты ICTV рассказывали об условиях поступления в вузы в 2020 году.

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