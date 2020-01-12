Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Не умеют конвертировать валюту и умножать: почему украинские ученики не знают математику

С 2021 года обязательным для украинских выпускников станет ВНО по математике. Его внедряют в частности из-за низкого уровня знаний по этому предмету.

Оказывается – более трети украинских школьников математики не знают. Это показал международный тест. Согласно нему, украинские дети не сдают даже базовый уровень. И это ученики старших классов.

Читайте: Пробное ВНО 2020: сколько стоит тестирование

В чем же проблема? Ольга Читайло разбиралась в арифметических способностях украинцев.

К слову, Факты ICTV рассказывали об условиях поступления в вузы в 2020 году.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бесплатное дзюдо от копа. Как полицейский учит детей боевых искусств
Пробное ВНО: в Украине началась регистрация
Что изменится в 2020: зарплаты, штрафы, тарифы, ВНО, курс доллара
Школа в помещении клуба: на Прикарпатье люди вышли на пикет
Электронные ученические и студенческие билеты введут в 2020-2021
Николаевский морской лицей может повторить судьбу одесского колледжа
Равенство для всех. Как в Польше адаптируют украинских детей к обучению
Буллинг в киевской школе: учительница травила малолетнюю ученицу

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка