Не вміють конвертувати валюту та множити: чому українські учні не знають математику

З 2021 року обов’язковим для українських випускників стане ЗНО з математики. Його впроваджують зокрема через низький рівень знань з цього предмета.

Виявляється – понад третина українських учнів математики не знають. Це засвідчив міжнародний тест. За ним українські діти не складають навіть базового рівня. І це учні старших класів.

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У чому ж проблема? Ольга Читайло розбиралася в арифметичних здібностях українців.

До слова, Факти ICTV розповідали про умови вступу до ВНЗ у 2020 році.

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