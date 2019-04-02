Не Зеленский: что удивило аналитиков США в выборах президента Украины

В Америке комментируют украинские выборы – называют их честными и мирными, и одновременно удивляются высоким процентам, которые набрали некоторые кандидаты.

Официальной реакции Вашингтона пока нет, возможно потому, что это был только первый тур выборов. Но, например, сенатор-республиканец Роб Портман заявил, что приветствует мирный и честный первый тур выборов. И здесь соглашаются как американские наблюдатели, так и эксперты: то, что выборы прошли свободно и честно – признак того, что Украина – полноценное демократическое государство, и это – мощный сигнал России.

Американские эксперты, которые вчера дискутировали относительно украинских выборов в аналитическом центре Атлантический совет, такие как Джон Хербст, были удивлены, как много голосов набрал Юрий Бойко и мало Анатолий Гриценко. А вот двойкой лидеров и результатами Владимира Зеленского они удивлены не были. Говорят, это было прогнозируемо, потому что народ часто выбирает кошельком, и если экономика не в лучшем состоянии – хочет перемен.

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Кроме того, тяготение к новым лицам, так сказать, незапятнанных политикой – сейчас тренд общемировой. Профессор техасского университета Бэйлор Сергей Куделя даже проводит параллели между Зеленским и Трампом, ибо оба вели свою кампанию на подлинности, отсутствии политического бэкграунда.

А вот профессор Колумбийского университета Дональд Грин, который исследует политические кампании уже более 20 лет, говорит: в Америке часть людей любят Трампа, другие – ненавидят, но потому, что он долгое время был шоуменом, почти каждый американец думает, что он знает этого человека. Именно поэтому, говорит профессор Грин, люди из разных стран и эпох выбирают на высокие ступени власти звезд, людей публичных. Потому что им не надо заново себя презентовать.

Теперь, соглашаются эксперты, все должно свестись к командам двух кандидатов и их программ. Потому что это – самое важное. Однако, профессор Дональд Грин, который анализировал не один десяток гонок, говорит: победа – это комбинация факторов, в том числе и таких, которые контролировать крайне сложно – в частности состояние экономики, война в стране.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чего ожидать от второго тура выборов.

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