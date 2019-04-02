Как прошел первый тур выборов? Самые распространенные нарушения, выводы МВД и отчеты международных организаций – были ли показатели лучше выборов 2014 года, рассказывают Факты ICTV.

ЦИК завершает обработку протоколов, а значит первый тур выборов президента Украины 2019 подходит к концу.

Результаты остались неизменными – во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Накануне выборов все только и говорили, что о фальсификациях, угрозах со стороны РФ и возможных нарушениях. Несмотря на это, судя по отчетам, выборы прошли честно, прозрачно и демократично.

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К нынешнему голосованию подошли с особым вниманием – наблюдать за честностью и прозрачностью изъявили желание 139 неправительственных украинских организаций, 17 международных. Кроме того, слаженно работали правоохранительные службы, вовремя реагировали на любые провокации, в том числе в киберпространстве.

Нарушения во время выборов

Частым нарушением, как зафиксировали наблюдатели общественной сети Опора, которые следили за соблюдением процедур выборов, была выдача бюллетеня без предъявления необходимых документов. И таких участков насчитали 14,5% от общего количества по всей Украине.

Люди пытались получить бюллетень без документов вообще, с пенсионными удостоверениями, студенческими билетами, водительскими правами и загранпаспортами.

Кроме того, часто люди пренебрегали тайной голосования, демонстрируя свои заполненные бюллетени. Такие случаи зафиксированы на 10,4% участков.

Часто люди по незнанию фотографировали свои бюллетени, что запрещено законом и карается штрафом. А если окажется, что фото сделано с целью получения денег за продажу голоса, то за это можно получить до трех лет лишения свободы.

– На самом деле день выборов прошел достаточно чисто, поэтому говорить о нарушениях, которые бы повлияли на конечный результат, не могу. Случаи нарушения процедурного порядка или события, которые могли иметь признаки преступлений, были единичными, – рассказывает председатель правления Опоры Ольга Айвазовская.

Она добавляет, что по сравнению с 2014 годом, показатели процессуальных нарушений уменьшились. В то же время, такие нарушения, как разглашение тайны голосования или фотографирования бюллетеней наоборот выросли.

Полная готовность МВД

За безопасностью, чистотой и прозрачностью также следили и правоохранители. 31 марта было задействовано 32 800 человек, которые работали на всех избирательных участках.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире Свободы Слова отчитался, что выборы прошли “спокойно, хорошо и организованно”. В полицию в целом поступило 2662 обращения.

– Это незначительные нарушения. В основном это различные ситуации – от незаконного голосования, до незаконной агитации или фотографирования бюллетеней, – рассказывает глава МВД.

Он добавил, что уже открыто 66 производств, по которым ведутся расследования.

Что говорят международные партнеры?

Отметим, что на нынешних выборах присутствовало рекордное количество международных наблюдателей – всего 2344 наблюдателя от 19 организаций и 17 государств, что в два раза превысило показатель 2014 года.

Честные, свободные, демократические – и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и в других организациях на избирательный процесс в Украине не жалуются.

Глава миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами Златко Вуйович также отметил чистоту проведения выборов 31 марта:

– Наши наблюдатели сказали, что участки на всех этапах процесса работали лучше, чем пять лет назад. Были определенные нарушения, но ни одно не смогло повлиять на результат. Мы не заметили больших проблем, – отметил он.

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Однако, глава миссии все же добавил, что проблемой оказалось то, что накануне дня голосования состоялись многочисленные замены членов участковых и окружных избирательных комиссий, из-за чего на этапе подсчета голосов возникли вопросы с некомпетентностью.

Каким будет второй тур?

Исходя из того, как прошел первый тур, есть все основания рассчитывать, что 21 апреля тоже будет спокойным. Впрочем, Ольга Айвазовская советует не торопиться с выводами:

– Надо дождаться результатов первого тура. Если они пройдут без обжалований, судебных процессов, публичных акций на улице, то второй тур не будет столь горячим, как этого ожидали, когда был открыт вопрос результатов второго и третьего места в рейтинге.

Народный депутат и глава фракции БПП Артур Герасимов прогнозирует, что второй тур будет “демократическим, прозрачным и честным”, однако не исключает и попыток срыва избирательного процесса:

– Ключевые угрозы – план Кремля по срыву выборов. Они пытались его запустить в первом туре. Давайте не забывать, Кремль будет пытаться сделать то же самое, потому что в первом туре они получили поражение, – рассказывает он Фактам ICTV.

Честные выборы – это то, к чему надо стремиться демократической Украине. На фоне всех коррупционных скандалов, грязных политических обвинений и вечной борьбы власти и оппозиции, выводы относительно чистого, честного и свободного избирательного процесса – это шаг к тому будущему, к которому мы стремимся.

Лилия Ященко